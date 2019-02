Scala mobile rotta a causa di un guasto alla fermata Policlinico della metro B di Roma. Paura tra i passeggeri appena usciti dal convoglio in transito in stazione intorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 22 febbraio e diretto verso il capolinea Jonio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita ma che c'è stato tanto spavento, ricordando quanto accaduto lo scorso ottobre quando è avvenuto il crollo della scala mobile della fermata Repubblica, a bordo della quale c'erano decine di persone. Questa mattina l'impianto si sarebbe bloccato invertendo la direzione di scorrimento del nastro, per poi bloccarsi di nuovo. Le persone che erano a bordo della scala mobile sono cadute, alcune calpestandosi, si è diffuso scompiglio e un clima di preoccupazione tra i presenti. Due donne erano sotto choc, una di loro è rimasta contusa ad una gamba e medicata sul posto. Intervenuti i tecnici del personale Atac che hanno svolto alcuni controlli sull'impianto.

Scala mobile rotta a Policlinico, Celli: "Raggi prenda provvedimenti urgenti"

In tanti hanno commentato l'episodio avvenuto questa mattina: "Alla preoccupazione per la chiusura da quattro mesi della stazione Repubblica, aggiungiamo quella per il rischio corso oggi dai passeggeri della linea B alla stazione Policlinico – ha detto Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma – La sindaca prenda provvedimenti urgenti per garantire a tutti la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici e scongiurare incidenti che si ripetono su bus e metro con una frequenza davvero preoccupante".

Scala mobile rotta alla fermata Repubblica

La scala mobile rotta alla fermata Policlinico della metro B ha ricordato ai passeggeri l'episodio accaduto a Repubblica lungo la linea A della metro di Roma, dove decine di persone sono rimaste ferite a seguito di un crollo. Al momento dell'incidente stava transitando un gruppo di tifosi del Cska di Mosca. Ad oggi la stazione resta chiusa per gli accertamenti di rito e per la sostituzione della scala danneggiata, i treni transitano senza fermarsi tra le fermate di Barberini e Termini.