Metro B Roma: nuovo guasto tecnico, treni fermi tra Castro Pretorio e Euro Magliana

Disagi per chi usa i mezzi pubblici per muoversi a Roma. Nel pomeriggio di oggi si è fermata per un guasto tecnico alla stazione di Garbatella la linea B della metropolitana di Roma tra Castro Pretorio e Eur Magliana in entrambe le direzioni. In arrivo i bus sostitutivi per la tratta interessata dal fermo.