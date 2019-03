Gravi disagi alla circolazione sulla linea B della metropolitana di Roma, dove si registrano stop e fortissimi ritardi a causa delle operazioni di soccorso alla stazione di San Paolo dove una persona è finita sui binari. Banchine piene e lunghe attese, treni fermi con i passeggeri a bordo e dopo le stazioni chiusi per l'ennesima mattinata di disagi a cui sono condannati i pendolari e i cittadini romani che si spostano utilizzando la rete di trasporto sotterranea: ma questa volta la colpa non sarebbe addebitabile a Atac o metropolitane. Poco dopo la situazione si fa più chiara e, come si apprende dall'account ufficiale su Twitter di Atac, la circolazione è stata interrotta tra la stazione di Castro Pretorio ed Eur Magliana: attivate delle navette sostitutive sull'intera tratta interessata.

"Salve @InfoAtac mi trovo dentro un treno della metro B alla stazione Circo Massimo. Il treno si é fermato e non riparte. Sapete per caso cosa é successo e se conviene rinunciare e andare a prendere un bus per continuare il viaggio? Grazie", scrive Fabrizio Chiari su Twitter. Fa eco Adolfo in cerca d'informazioni che non arrivano nelle stazioni: "@InfoAtac ci sono previsioni di riapertura della metroB? Sono a p.mammolo e i tornelli sono chiusi. Gli addetti non sanno nulla". Lo scorso 27 febbraio un passeggero aveva accusato un malore a bordo di un convoglio della metropolitana A della Stazione Termini, venendo stroncato da un infarto, una tragedia che ha provocato un pomeriggio interi di disagi.

Domani sciopero di 24 ore dei trasporti a Roma

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma venerdì 8 marzo: il personale Atac ha proclamato l’agitazione per 24 ore, anche se sarà garantita la normale circolazione nelle fasce di garanzia tra inizio turno e le 8.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Possibili stop per metro, tram, bus e ferrovie urbane (Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Viterbo). L'agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali di base Cobas, Usb e Faisa Cisal.