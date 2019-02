Interrotto il servizio sulla linea A della metropolitana di Roma a causa del malore che ha colto un passeggero a bordo di un convoglio alla Stazione Termini. Purtroppo inutili i soccorsi: l'uomo è deceduto. Il servizio è stato parzialmente ripristinato tra Ottaviano e Battistini e tra San Giovanni e Anagnina. Ancora interrotto tra San Giovanni e Ottaviano. Attivato da Atac un servizio di navette sostitutive, prese letteralmente d'assalto dai passeggeri.

Ecco dove fermano le navette:

Vittorio: piazza Vittorio/fermata tram

Manzoni: via Emanuele Filiberto

San Giovanni: via La Spezia

Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram –

Spagna e Barberini: via Veneto angolo piazza Barberini

Termini in direzione San Giovanni: piazzale stazione/fermata bus 360

Termini in direzione Ottaviano: via Giolitti/piazza dei 500

Ottaviano verso San Giovanni: viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano

Lepanto verso San Giovanni: viale Giulio Cesare altezza via Lepanto

Lepanto verso Ottaviano: viale delle Milizie

Servizio fermo su tutta la metro A: un passeggero si è sentito male e il treno e la fermata sono state evacuate. Nella stazione Termini – dove la persona ha accusato il malore – è stato fatto un annuncio per richiedere l'intervento di un medico. Una volta che il treno si è fermato, si è rischiato che sulla banchina si generasse il caos: nonostante i ripetuti annunci di liberare l'area sono continuate ad arrivare passeggeri ignari della situazione che volevano prendere la metro. Non si sa cosa sia capitato alla persona che si è sentita male né quali siano le sue attuali condizioni di salute: per adesso la priorità delle forze dell'ordine e del personale di metropolitane è far sì che la banchina venga liberata e il passeggero soccorso dal personale sanitario il prima possibile. Il servizio è attualmente fermo, e non si sa quando potrà riprendere. La persona che ha accusato il malore si trova ancora all'interno del vagone. Fermo anche il treno che procedeva nell'altra direzione.

Entrambe le banchine della stazione Termini sono ufficialmente chiuse, e per adesso non si sa quando il servizio potrà riprendere. Il personale sanitario ha raggiunto la persona che ha accusato il malore, rimasta da sola all'interno del vagone della metro. Non sono disponibili ulteriori informazioni al momento, se non che le banchine sono state fatte evacuare. La stazione è attualmente piena di persone che non sanno come muoversi, anche se è probabile che si stiano approntando delle navette per consentire a tutti di spostarsi. Solo qualche giorno fa un uomo è morto a causa di un malore alla stazione Marconi della Metro B: stava andando al lavoro con alcuni colleghi quando si è sentito male e si è accasciato per terra. Nonostante gli sia stato praticato un messaggio cardiaco, per lui non c'è stato nulla da fare.