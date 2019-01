Ancora disagi per i passeggeri della metropolitana di Roma: rallentamenti in via di normalizzazione si sono registrati sulla linea A tra la stazione di Ottaviano, dove è avvenuto un guasto, e il capolinea di Battistini. I passeggeri, esasperati, sono stati costretti a scendere dai convogli in attesa che la situazione tornasse alla normalità, chi ha potuto ha proseguito il proprio viaggio con altri mezzi. Calca e ressa sulle banchine hanno portato alla chiusura dell'accesso ai binari alle stazioni.

Per fortuna la situazione si è risolta in circa un'ora, dopo che ieri la circolazione era stata interrotta tra Battistini e la stazione Termini per circa 8 ore, sempre per un guasto a Battistini. I disagi di questi giorni arrivano dopo settimane di stop e guasti in diversi punti della linea A, con la chiusura delle stazioni del centro storico della città per diversi giorni pochi giorni prima di Natale. È ancora chiusa poi la stazione di Repubblica: dal drammatico crollo della scala mobile sono passati tre mesi.