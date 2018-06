"Metro A: rallentamenti tratta Anagnina-Travertino (intervento tecnico stazioni Anagnina/Cinecittà/Subaugusta)", così l'account Twitter InfoAtac, con cui l'azienda del trasporto pubblico locale di Roma Capitale comunica le novità in tempo reale sulla circolazione, ha reso noto come rallentamenti e disagi sulla tratta indicata della linea A della metropolitana, siano dovuti all'ennesimo guasto.

Lo scorso venerdì 8 giugno gravi disagi per un guasto alla linea aerea tra la stazione Policlinico e quella di Castro Pretorio della linea B della metropolitana. Il guasto ha provocato una lunga interruzione del servizio, oltre che momenti di vero e proprio panico tra i passeggeri per il fumo e le scintille sviluppatesi in galleria: con l'interruzione della corrente inoltre circa 1500 persone sono rimaste bloccate