Nuovo stop alla circolazione sulla linea A della metropolitana di Roma a causa di "un guasto tecnico alla circolazione", come spiega il profilo Twitter di Atac. Niente treni tra la stazione di Subaugusta e il capolinea di Anagnina, in entrambe le direzioni. L'azienda di trasporto pubblico della capitale rassicura i viaggiatori che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile, intanto è stato istituito il servizio di bus navetta per garantire la mobilità lungo il tratto di linea interrotto. Inevitabili i disagi per gli utenti. Già attorno alle 8.30 erano stati segnalati problemi tra la stazione di Arco di Travertino e il capolinea di Anagnina, con conseguenti rallentamenti alla circolazione poi, di fronte al persistere dei problemi tecnici, la scelta di fermare l'impianto.

Nel week end i lavori di Atac sulla tratta Subaugusta – Anagnina

E proprio lo scorso week end, nel tratto interessato dallo stop, sono iniziati i lavori di ammodernamento che lungo tutta l'estate interesseranno l'intera linea A, con la chiusura programmata a tratte mano mano che i lavori procederanno. Proprio sabato 8 e domenica 9 giugno il tratto tra la stazione di Anagnina e quello di Subaugusta era rimasto chiuso: non è ancora chiaro se il guasto tecnico di oggi sia da mettere in collegamento con l'intervento dei giorni scorsi o meno. Si annuncia così un'estate difficile per turisti e romani che, nell'afa di luglio e agosto, si affidano alla metropolitana per spostamenti veloci e al riparo per quanto possibile dai disagi del traffico di superficie. Un intervento, quello di ammodernamento della linea A, non più rimandabile secondo quanto chiarito da Atac e l'amministrazione, necessario proprio per offrire un servizio efficiente.