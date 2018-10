Ancora maltempo a Roma, dove restano chiuse le scuole anche nella giornata di oggi, martedì 30 ottobre. Cielo nuvoloso in mattinata mentre a partire dall'ora di pranzo, sono previste piogge nel pomeriggio. Piovaschi alternati e schiarite. Il tempo migliorerà in serata e domani tornerà il sole nella Capitale e nel Lazio, ma solo per qualche ora: si attendono infatti nuovi peggioramenti nella notte a cavallo con il giorno di Ognissanti. Le temperature sono comprese tra 13°C e 17°C . Il vento che nei giorni scorsi e in particolare ieri è stato alleato del maltempo e ha flagellato il Lazio, sradicando alberi e mietendo vittime, oggi soffierà con intensità da sud ovest con intensità di 23 km/h, molto forte o moderata. Sono previste raffiche fino a 41 km/h.

Oggi tempo che migliora un po' nel Lazio e nelle regioni centrali. Come riporta il portale www.ilmeteo.it "rovesci e temporali interesseranno ancora i settori alpini dove nevicherà sopra i 1200 metri, temporali anche su Toscana, Umbria e Lazio. Mercoledì 31 nuova perturbazione atlantica".