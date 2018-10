in foto: Foto di Alessio Viscardi

Tragedia a Castrocielo, in provincia di Frosinone dove a causa del maltempo sono morti due ragazzi rimasti schiacciati da un albero caduto al suolo. E' successo intorno alle ore 14.30 in via Casilina Nord. A riferirlo, la Croce Rossa al Dipartimento della Protezione Civile. Si tratta di due giovani che viaggiavano a bordo di una Smart, quando, improvvisamente, sono stati travolti dalla pianta, un pino, che si è schiantato al suolo e non ha lasciato loro scampo. Una delle vittime secondo le primissime informazioni ottenute, sarebbe un giovane imprenditore di Arce, mentre sono in corso gli accertamenti per il riconoscimento della seconda vittima. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: il tratto di strada tra il bivio per il casello autostradale di Castrocielo e Roccasecca è stato chiuso alla circolazione, in attesa della rimozione dei corpi, della vettura incidentata e della pianta che ha completamente invaso la carreggiata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. I pompieri stanno lavorando per estrarre i corpi senza vita dei due ragazzi dalle lamiere. Paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla: sono usciti dalle loro vetture e hanno chiamato i soccorsi, restando vicino all'auto fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Per i due giovani purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, troppo gravi le ferite riportate a causa dell'impatto che è stato violentissimo e ha reso invano l'intervento del personale sanitario.

in foto: L’auto incidentata

Allerta meteo a Roma e nel Lazio

Un vento fortissimo sta imperversando su Roma e sul Lazio già da ieri. Oggi, lunedì 29 ottobre, le raffiche sono diventate più forti e hanno sradicato tantissimi alberi in tutto il territorio. Sono centinaia le chiamate arrivate ai vigili del fuoco che da questa mattina stanno operando in molti quartieri della Capitale, negli altri capoluoghi e in provincia. A Roma, dove ha cominciato anche a piovere. Chiusi gli accessi al Colosseo, al Palatino e al Foro Romano. Acqua alta all'Idroscalo di Ostia dove si valuta l'evacuazione. La metro B e' stata interamente riaperta, chiusa questa mattina a causa della presenza di rami sui binari. La linea A e' stata chiusa nel tratto Battistini-Ottaviano. Una donna e' rimasta leggermente ferita dalla caduta di un ramo ad Anguillara, vicino Roma, mentre un vigile del fuoco ha riportato un infortunio ad una spalla durante un intervento su un albero pericolante. Tragedia sfiorata a Cassino dove il maltempo ha fatto precipitate una tettoia in legno che dall’ultimo piano di un palazzo in via Abate Aligerno è crollata sull’asfalto, nella strada sottostante. Fortunatamente non sarebbero rimaste coinvolte né persone né auto.