Meteo Roma, giovedì 24 gennaio pioggia e forti venti: l’allerta della protezione civile

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino meteo per giovedì 24 gennaio, con attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. Prevista pioggia e forti raffiche, vento di burrasca e possibili mareggiate lungo le coste del Lazio. Per il momento la neve dovrà aspettare.