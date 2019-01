in foto: Rocca Priora, abbondante nevicata all’alba di oggi – foto Facebook Pagina Meteo neve Roma e Castelli

Abbondanti nevicate nella notte sulle zone più alte dei Castelli Romani, le colline a sud diRoma. Segnalati fiocchi soprattutto a Rocca di Papa e a Rocca Priora, in particolare nella zona dei Pratoni del Vivaro.

Completamente imbiancate le zone tra il Vivaro e i Campi di Annibale. Proprio al Vivaro, segnala la pagina Facebook ‘Meteo Neve Roma e Castelli' questa mattina "la neve sciolta e l'inversione termica avvenuta subito dopo ha creato un sottile e invisibile strato di ghiaccio". Proprio a causa della neve sciolta e del ghiaccio sulla strada per i Campi di Annibale, segnala sempre la pagina, un camion è finito di traverso. Non si segnalano comunque feriti. Nella giornata di oggi previste nevicate nel pomeriggio e in serata sia a Rocca di Papa che a Rocca Priora. Neve che diventa pioggia nei paesi più bassi dei Castelli Romani come Albano e Genzano.