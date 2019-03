Marzo è arrivato e le previsioni meteo promettono caldo e bel tempo nel primo weekend del mese, sabato 2 e domenica 3. Dopo la breve parentesi di venerdì che ha portato cielo nuvoloso e pioggia debole, in serata ci saranno ampie schiarite e domani la giornata si aprirà all'insegna del sole. Temperature così in questo periodo dell'anno non si registravano da tempo, basti pensare che con oggi ci siamo lasciati alle spalle un febbraio come non se ne erano più avuti dal 1862! L'anno scorso invece il 26 febbraio ha nevicato. Ufficialmente siamo ancora in inverno, la primavera infatti farà ingresso il 20 marzo, ma due giorni fa la massima registrata dall'Antico Osservatorio Collegio Romano è stata di 21,6 gradi centigradi. Un vero e proprio record. Sabato 2 marzo il sole splenderà su Roma e sul Lazio: la mattina con cielo sereno sulla Capitale, Rieti, Latina, Viterbo e poco nuvoloso a Frosinone. Stessa previsione per domenica 3 marzo, con sole ovunque sulla Regione e vento debole. Le temperature arriveranno a sfiorare i 20 gradi centigradi, specialmente in città. Un'occasione per organizzare delle attività all'aperto, come una gita fuori porta, magari al mare, oppure una bella passeggiata nelle città d'arte, approfittando della domenica dei musei gratis. I più calorosi e impavidi potranno concedersi la prima uscita a mezze maniche, nelle ore più calde della giornata. Una primavera 2019 che sembra davvero essere arrivata in anticipo quest'anno, facendo risvegliare prima del tempo fiori, piante e animali.

Meteo Roma e Lazio settimana dal 4 al 10 marzo

Le previsioni meteo per la prossima settimana, da lunedì 4 a domenica 6 marzo spengono purtroppo gli entusiasmi di chi pensava già che il brutto tempo fosse terminato. Un nuovo peggioramento è in arrivo a partire da mercoledì 6 marzo e su molte regioni dell'Italia torneranno pioggia, temporali e neve. Secondo quanto riporta il sito web de IlMeteo.it, "marzo presenterà valori superiori alla media di circa 3-5 gradi centigradi". Un valore, come spiegano gli esperti "del tutto anomalo di caldo che rappresenterebbe un nuovo record confermando il trend climatico in atto volto al riscaldamento". Il tempo però sarà instabile caratterizzato da un alternarsi di perturbazioni atlantiche e rimonte anticicloniche. Ciò porterà una fase di maltempo specie al Centro Nord. La neve cadrà di nuovo ma solo sulle Alpi.