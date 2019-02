in foto: Musei Capitolini

Domenica 3 marzo 2019 ingresso gratuito in tutti i musei civici di Roma per i residenti in città e in provincia. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Per tutti i residenti e per chi studia a Roma sarà possibile inoltre richiedere, sempre domenica, la MIC, una card che costa 5 euro e permette di entrare gratis in tutti i musei civici della Capitale per 12 mesi. Con MIC sono gratis anche le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto di ingresso, mentre sono esclusi gli ingressi alle mostre del Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis. Domenica 3 marzo sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni permanenti, ma anche le mostre temporanee ospitate nei musei (tranne la mostra Il Sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre al Museo di Roma): per esempio sarà possibile entrare gratis alla mostra La Roma dei Re. Il racconto dell'archeologia e I Papi dei Concili dell'era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura ai Musei Capitolini, oppure alla Galleria d'Arte Moderna di via Francesco Crispi ‘Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione'. E ancora al Casino dei Principi di Villa Torlonia ‘Discreto continuo – Alberto Bardi. Dipinti 1964/1984 presenta circa settanta opere tra le più rappresentative della lunga attività dell'artista; la mostra ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Alla Casina delle Civette', sempre all'interno di Villa Torlonia, ‘Il mito rivisitato'. Ultimo giorno per visitare la straordinaria Lisetta Carmi. La bellezza della verità al Museo di Roma in Trastevere dove è in corso fino al 10 marzo anche Vento, caldo, pioggia, tempesta.

Ingresso gratuito anche ai Fori Imperiali dalle 8 e 30 alle ore 17 con ultimo ingresso alle 16. Dopo il percorso attraverso i Fori di Traiano e Cesare si proseguirà attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.