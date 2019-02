Caldo a Roma, un febbraio che non registrava queste temperature dal 1862. Ufficialmente siamo ancora in inverno, ma ieri, mercoledì 27 febbraio, la temperatura massima registrata dall'Antico Osservatorio Collegio Romano è stata di 21,6 gradi centigradi. "È il record dell'ultima decade di febbraio – ha detto la metereologa Franca Mangianti presidente dell'Associazione Bernacca e per quarant'anni responsabile dell'Osservatorio – Il precedente record era del 22 febbraio 1990 con 21 gradi". Secondo quanto ha spiegato la metereologa, ieri è stato stabilito un nuovo record, quello dell'intero mese di febbraio: "Mai così caldo dal 1862". Il bel tempo su Roma e sul Lazio proseguirà anche nei prossimi giorni: a parte una debole e passeggera perturbazione prevista per domani, ad attenderci ci sarà un weekend all'insegna del sole e delle temperature miti che ci concederanno una piacevole pausa dallo studio e dal lavoro. L'occasione giusta da cogliere al volo per una gita fuori porta, magari al mare. Chi resta in città potrà invece godersi una passeggiata nei parchi e nelle ville o una visita al museo: domenica 3 marzo è infatti prevista apertura gratis di tutti i musei civici della Capitale.

Meteo, caldo anomalo a Roma

Le previsioni per la prossima settimana sono ancora incerte, ma per il momento non è previsto l'arrivo di pioggia e temporali. Per il momento gli esperti meteo prevedono bel tempo e temperature miti anche nei primi giorni della prima settimana di marzo. "Il nostro Paese è già immerso in un caldo anomalo con temperature massime superiori alla media climatologica anche di 8-10°C. Complice la presenza di una robusta area di alta pressione di origine nord africana la quale avvolge non solo l'Italia ma anche altre zone dell'Europa", spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it.