in foto: Foto di repertorio

Ieri, mercoledì 27 febbraio, in alcune zone di Roma il termometro ha segnato 23 gradi, temperatura altissima per la fine di febbraio. In alcuni quartieri, inoltre, l'umidità era bassissima, anche al di sotto del 10 per cento. La stazione di rilevazione dell'Arsial, il servizio agrometeorologico della Regione Lazio (che si trova in via Lanciani, quartiere Nomentano/Trieste), ha registrato una temperatura massima ieri di 21,9 gradi alle 14 e alle 15. In quelle ore l'umidità era bassissima, circa del 15 per cento. Temperature, queste, inconsuete per questo periodo dell'anno. Da domani, venerdì primo marzo, arriverà una leggera perturbazione che porterà area più fresca e forse qualche debole pioggia su Roma e sul Lazio. Le temperature risaliranno subito nel fine settimana, con le giornate di sabato 2 marzo e domenica 3 marzo 2019 che saranno caratterizzate da bel tempo e temperature alte per la media stagionale. Forse, per i romani, sarà l'occasione per fare una prima visita ai lungomare e alle spiagge del litorale laziale. Le temperature, comunque, non dovrebbero raggiungere i picchi anomali della giornata di ieri, ma dovrebbero attestarsi intorno ai 20 gradi.

Meteo, caldo anomalo a Roma

Previsioni ancora incerte per la prossima settimana, ma per il momento non è previsto l'arrivo di perturbazioni. Per il momento gli esperti meteo prevedono bel tempo e temperature miti anche nei primi giorni della prima settimana di marzo. "Il nostro Paese è già immerso in un caldo anomalo con temperature massime superiori alla media climatologica anche di 8-10°C. Complice la presenza di una robusta area di alta pressione di origine nord africana la quale avvolge non solo l'Italia ma anche altre zone dell'Europa", spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it.