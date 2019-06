Sole, caldo e afa. Roma e i cittadini del Lazio si preparano a una settimana all'insegna delle temperature roventi, con la Capitale che si appresta a entrare nel cuore dell'estate. Nei prossimi giorni si toccheranno picchi di temperatura vicino ai 36 gradi, con cinque giorni che si preannunciano all'insegna del caldo torrido. Per questo motivo alcuni giorni fa il Comune aveva diffuso i parametri di rischio per la salute a causa dell'eccessiva esposizione al Sole, riprendendo quanto detto dalla Protezione Civile su come comportarsi in caso di improvvise ondate di calore. Le prescrizioni diffuse da Roma Capitale saranno da osservare soprattutto questa settimana, che con l'arrivo dell'anticiclone Lucifero si preannuncia all'insegna dell'afa e di temperature altissime. Ecco il meteo previsto per questa settimana

Meteo a Roma e nel Lazio di lunedì 24 giugno

Oggi è prevista una giornata prevalentemente serena e afosa, con le temperature che sfioreranno una minima di 19° e una massima di 35 gradi. In serata non ci saranno nubi su quasi tutto il Lazio, così come per tutta la settimana. Nel corso della giornata ci sarà assenza totale di venti, in serata saranno deboli e proverranno da Nord-Nord-Ovest. Alle 13 si registrerà il picco più alto di intensità solare, con l'allerta a uscire nelle ore del pomeriggio. Lo zero termico si toccherà in vette oltre i 4000 metri.

Meteo a Roma e nel Lazio di martedì 25 giugno

Anche domani sarà una giornata ricca di Sole, diffuso in tutta la regione per tutta la giornata. La temperatura minima si attesterà sui 19°, mentre la massima sfiorerà i 36° . I venti saranno deboli sia in mattinata che in serata e proverranno tutti da Nord-Nord-Ovest. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13, mentre lo zero termico si raggiungerà a 4500 metri di quota.

Meteo a Roma e nel Lazio di mercoledì 26 giugno

Mercoledì sarà una giornata all'insegna del bel tempo, con un soleggiamento diffuso e caldo che inonderà tutta la Capitale e il Lazio. Le temperature saranno le stesse dei giorni precedenti, con una minima di 19° e una massima di 35 gradi. Assenza di nubi la sera, con il vento che sarà debole e che proverrà da Ovest-Sud-Ovest. Come negli altri giorno il picco di caldo si raggiungerà intorno alle 13 e lo zero termico sarà percepibile a partire da un'altezza che va oltre i 4000 metri.

Meteo a Roma e nel Lazio di giovedì 27 giugno

Sarà un giovedì sulla falsa riga delle giornate precedenti, con il Sole che avrà la meglio per tutto il giorno. Si alzeranno sia le temperature minime che le massime, con 21° per le prime e 37° per le seconde. Cielo sereno sia durante il giorno che la sera, con l'assenza di nubi che dominerà per tutta la giornata. I venti saranno in prevalenza deboli e assenti, con il picco di intensità solare che si registrerà intorno alle 13.

Meteo a Roma e nel Lazio di venerdì 28 giugno

La settimana si chiuderà con temperature roventi e Sole cocente, per un venerdì soleggiato e con l'assenza di nubi la sera. La minima sarà sui 19° mentre la massima si attesterà sui 37°. Il cielo sarà prevalentemente sereno durante la giornata, con i venti che saranno deboli e proverranno da Nord-Nord-Ovest. Il picco di intensità solare si registrerà intorno alle 14.