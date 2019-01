Meningite a Montecitorio, scatta la profilassi per i partecipanti al convegno sulla Shoah

La profilassi è scattata per tutti i partecipati al convegno sulla Shoa organizzato a Montecitorio lo scorso 25 gennaio, dopo che un ragazzo che vi aveva preso parte è stato ricoverato per meningite meningococcica. L’Asl fa sapere che il rischio di contagio è comunque basso, ma ha avviato comunque la profilassi di prassi per tutti i partecipanti. Tra questi anche il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro Bussetti ed il sottosegretario Giorgetti.