in foto: Una delle voragini che si sono aperte nelle strade di Roma negli scorsi mesi

Ancora rischio voragini sotto le strade di Roma. La nuova emergenza è stata segnalata oggi, 27 marzo, in viale Isacco Newton, all'altezza di via Luigi Corti. Alcune anomalie del manto stradale hanno spinto i vigili del fuoco a effettuare dei controlli sul tratto di strada che si trova nel quartiere di Monteverde. Gli accertamenti avrebbero rivelato la presenza di voragini sotto l'asfalto per una superficie di almeno 30 metri quadrati: le voragini rischiano di far sprofondare lo strato di asfalto che le ricopre e di trascinare giù eventuali auto o altri mezzi che dovessero trovarsi a percorrere la strada. Viale Newton, come riporta l'account Twitter della polizia locale, è stata chiusa al traffico in direzione centro all'altezza di via Corti per consentire di effettuare le necessarie verifiche di stabilità. La chiusura della strada, come riporta l'Atac, ha comportato la deviazione dei percorsi delle linee di autobus 31, 870 e N19, che deviano su via Portuense, largo Gaetano la Loggia e viale dei Colli Portuensi.

Voragini: il precedente pochi giorni fa sempre a Monteverde

La presenza di voragini sotto le strade, che rischiano di inghiottire l'asfalto e le auto che si trovano sopra di esse, è molto diffusa in una città millenaria come la Capitale. Proprio nel quartiere di Monteverde, lo scorso 13 marzo, una voragine si era aperta lungo la circonvallazione Gianicolense, facendo sprofondare parzialmente all'interno un'auto. Per fortuna non si sono registrati feriti. L'ultimo episodio del genere è di pochi giorni fa: lo scorso 21 marzo una profonda voragine si è improvvisamente aperta sull'Appia, rischiando di far sprofondare due auto parcheggiate.