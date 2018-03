in foto: Foto vigili del fuoco

Una grande voragine si è aperta nella notte di oggi sulla carreggiata lungo la circonvallazione Gianicolense, quartiere Monteverde a Roma, zona sud-ovest della Capitale. Stando a quanto si apprende, una delle due automobili parcheggiate a bordo strada in corrispondenza della voragine è sprofondata parzialmente nell'apertura nell'asfalto. Non si registrano feriti.

Circonvallazione Gianicolense, un'automobile inghiottita dalla voragine

Le due automobili sono state rimosse dai vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, poi transennata dai vigili urbani. Questa mattina, come si vede nella fotografia postata da un cittadino su un gruppo Facebook del quartiere, la zona è ancora transennata. All'interno della voragine questa notte era finita, riporta il Tempo, una Dacia Duster. Ancora sconosciute le cause del crollo, forse dovute al maltempo di questi giorni, ma è un'ipotesi che ancora deve trovare conferme.