Andrea Severini, il marito della sindaca Virginia Raggi, ha pubblicato con un post su Facebook i nomi e i cognomi dei consiglieri del M5s che hanno votato contro Virginia Raggi. Una lista dal chiaro intento polemico – anche se lui dice ‘riporto solo i fatti' – tanto che sono già iniziati a volare gli stracci tra i consiglieri 5s nei commenti sotto al post. Un chiaro segnale di come la giunta pentastellata a Roma stia cadendo a pezzi proprio su uno dei temi più cari al partito: quello dell'ambiente. Il primo a levarsi i sassolini dalla scarpa è Marco Terranova, fedelissimo della sindaca, che ha dichiarato senza mezzi termini che chiederà le dimissioni dei membri della commissione ambiente, che ‘non hanno mai partecipato agli incontri in cui si discuteva del problema" della discarica a Roma.

A lui ha risposto la consigliera dissidente Simona Ficcardi, che ha votato contro Raggi. "Questo commento è proprio scorretto. Sei consapevole e testimone di tutte le mie ripetute richieste di condivisione delle scelte sulla gestione dei rifiuti in tutto l'anno in cui siamo stati senza assessore e sai benissimo come stanno le cose, come sai bene che gli atti di giunta dovrebbero passare prima al voto della maggioranza per nostri accordi interni e questo non è avvenuto". E a chi le dice che avrebbe dovuto sostenere la sindaca Raggi ha risposto: "Io sono coerente con il programma con cui sono stata eletta. Si dovrebbe dimettere chi non è più d'accordo con il programma. Mi sembra più logico".

Contro la decisione della sindaca Virginia Raggi di costruire una discarica nella Valle Galeria, vicino al sito che già aveva ospitato Malagrotta, anche un altro dissidente dei 5s, il presidente della Commissione rifiuti alla Regione Lazio Marco Cacciatore. Che già tempo fa si era augurato che il Comune di Roma fosse commissariato sulla questione dell'ambiente. E che adesso ha fatto il verso al post di Andrea Severini. "Violazione del programma che parlava di tutela di Malagrotta; violazione dei principi democratici del M5S . Ecco i nomi: Virginia Raggi; Giuliano Pacetti; Pietro Calabrese; Roberto Di Palma (che oggi ha votato solo una Mozione senza motivazioni sul perché, quando presidente e vice della commissione ambiente davano indicazione di votare a favore di entrambe; lo stesso Di Palma che intervenendo in Aula è riuscito a sostenere che bisognasse lasciare aperta Colleferro, dove i cittadini presentano lindano nel sangue). Solo per fare i nomi dei "competenti" per materia". E lancia un'accusa molto pesante: avete rovinato il M5s.

All'indomani della votazione sulla discarica a Monte Carnevale, il M5s sta facendo i conti con una maggioranza implosa e che non fa nemmeno troppi sforzi per non darlo a vedere. Cacciatore ha già chiesto senza mezzi termini le dimissioni di Virginia Raggi, i consiglieri della sua stessa maggioranza l'accusano di aver agito contro il M5s. La campagna elettorale è iniziata.