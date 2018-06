È stata iscritta al registro degli indagati l'amica al volante dell'auto su cui si trovava Marica Bianchi, la ragazza morta in un tragico incidente stradale alle prime ore dell'alba di sabato 23 giugno in provincia di Latina. L'auto su cui via viaggiavano le due ragazze è precipitata nel canale che viaggia parallelo a via della Striscia, in località Tor Tre Ponti. Quando i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 sono giunti sul posto, ormai per la 20enne di Pontinia non c'era più nulla da fare: una volta estratta dalle lamiere dell'auto dai pompieri, i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.

La ragazza sottoposta all'alcol test è risultata positiva

A dare l'allarme l'amica che si trovava con Marica al volante della Lancia Y e che, da quanto si apprende, è risultata positiva all'alcol test, circostanza che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati. Rimasta a sua volta ferita è stata ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si svolgeranno domani i funerali di Marica Bianchi nella sua città, Pontinia. La ragazza, giocatrice di palla a mano e appassionata di fotografia, sarà salutata per l'ultima volta dai familiari, dagli amici e dalle compagne di squadra.