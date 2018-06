Tragedia a Latina. Marica Bianchi ha perso la vita a bordo di un'auto che transitava in via della Striscia. Un'altra vittima della strada, giovane, bellissima, aveva solo 20 anni. L'incidente è avvenuto questa mattina in una zona di campagna del capoluogo del basso Lazio. Ferita l'amica che viaggiava insieme a lei, e che al momento dell'accaduto era al volante. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale Sanata Maria Goretti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i rilievi.

Incidente stradale a Latina: muore Marica Bianchi

Le ragazze al momento dell'incidente si trovavano a bordo di una macchina, una Lancia Y. Secondo le informazioni ricevute, l'auto è uscita di strada all'altezza di un ponte ed è precipitata in un canale, al fianco della carreggiata. Marica è morta poco dopo mentre la ragazza, rimasta ferita, è riuscita a uscire dall'abitacolo e a chiamare aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso le due giovani e hanno tentato di rianimare la 20enne, purtroppo inutilmente.

Marica Bianchi, il cordoglio degli amici

Marica, 20 anni, tanti ricci biondi e un sorriso meraviglioso. Da adolescente, aveva frequentato il liceo linguistico "Alessandro Manzoni". Era una giocatrice di pallamano e aveva gareggiato al campionato in serie A2 con la Cassa rurale Pontinia. Su Facebook tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti della famiglia della giovane "Buon viaggio piccolo angelo".