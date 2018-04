Quando i Maria Cristina Olivi è stata data alle fiamme era ancora viva. A stabilirlo l'autopsia eseguita dal medicolo legale Silvestro Mauriello del Policlinico di Tor Vergara, incaricato dal gip di eseguire l'esame sui resti carbonizzati della donna, ritrovati all'alba di venerdì 20 aprile all'Eur. A trovare il corpo che ancor bruciava è stato un residente della zona, che andato a fare jogging di buon mattino nel parco delle Tre Fontane, si è trovato di fronte la macabra scena. Secondo quanto stabilito dall'autopsia la 49enne sarebbe morta per l'asfissia prodotta dal fumo delle fiamme: sul corpo non risultato segni evidenti di violenza. Quindi Maria Cristina, da quanto si deduce al momento, sarebbe morta nel parco di Tre Fontane, e non trasportata in un secondo momento per sbarazzarsi del corpo in fretta e furia come anche ipotizzato.

Tutti i dubbi sull'ipotesi del suicidio

Al momento si continua a indagare per omicidio, ma anche il gesto volontario non è escluso dagli inquirenti visto che la donna visto che avrebbe sofferto di depressione. Ma ad allontanare la pista del suicidio c'è il mancato ritrovamento nei pressi del corpo, di un contenitore di liquido infiammabile e di un accendino, o un simile dispositivo, in grado di innescare le fiamme. Inoltre nell'ultima telefonata fatta alla madre la donna era apparsa serena e non sono stati ritrovati biglietti o altri messaggi.

Le indagini sulla morte di Maria Cristina

Gli investigatori scavano nella vita privata della donna. Single, lavorava in una lavanderia e non risulta al momento nel suo cerchio di relazioni qualcuno che ce la potesse avere con lei tanto da ucciderla. Sta venendo così passato al setaccio anche il mondo dei senza fissa dimora, alla ricerca almeno di un indizio: Maria Cristina non è escluso che abbia incontrato casualmente il suo killer che, senza una ragione apparente, ha preso di mira proprio lei.