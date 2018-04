Drammatica quanto macabra scoperta, alle prime luci di questa mattina, al parco delle Tre Fontane, in zona Eur, a Roma: stando a quanto si apprende, intorno alle 7.30, un uomo che stava facendo jogging ha rinvenuto un cadavere carbonizzato nella parte del parco che dà su viale Aldo Ballarin, all'angolo con via Maroso. Immediata la chiamata ai soccorritori e alle forze dell'ordine, che sono giunti sul posto quando, evidentemente, non c'era più niente da fare. Il corpo appartiene una donna la cui identità non è ancora nota, ma l'ipotesi al momento più accreditata è che si tratti di un omicidio.

"Il cadavere stava ancora bruciando"

A rendere ancora più macabra, se possibile, la scoperta, c'è quanto riferito dall'uomo che ha effettuato il rinvenimento: alle forze dell'ordine, infatti, ha riferito che il cadavere era ancora avvolto dalle fiamme quando l'ha avvistato. La vittima, secondo una prima analisi, sarebbe una donna, della quale non è ancora stata accertata l'identità. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Tor Carbone della Polizia di Stato e quelli della Squadra Mobile di Roma, che indaga su quanto accaduto. Anche gli uomini della Scientifica sono arrivati nel parco per raccogliere tutti gli elementi utili a fare chiarezza su quello che è successo alla povera donna morta carbonizzata.