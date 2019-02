"Bisogna fare chiarezza sulla sparatoria avvenuta nel quartiere Axa, in modo da assicurare al più presto i responsabili alla giustizia". Sono le parole di Virginia Raggi, all'indomani dei fatti di cronaca nei quali è rimasto coinvolto Manuel Bortuzzo, il 19enne, promessa del Nuoto, che è stato colpito nella notte di ieri da un proiettile vagante davanti a un locale in piazza Eschilo. La sindaca ha espresso solidarietà ai parenti del ragazzo, in un messaggio pubblicato su Twitter nel quale scrive che: "Roma è a fianco della famiglia di Manuel". Intanto è caccia ai responsabili che hanno aperto il fuoco contro il 19enne di Treviso. Gli investigatori li hanno identificati: sarebbero due persone, entrambe residenti ad Acilia, ma nessuno dei due sarebbe al momento reperibile. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, i due avrebbero sparato, forse mirando ai ragazzi che avevano partecipato a una rissa poco prima, e Manuel si sarebbe ritrovato per caso sulla traiettoria del proiettile, rimanendo gravemente ferito.

Manuel Bortuzzi ferito da un proiettile

I fatti sono accaduti la notte di ieri, domenica 3 febbraio. Manuel al momento dell'accaduto, era fermo davanti a un distributore di sigarette, quando è stato raggiunto dal colpo di pistola, poco distante dall'entrata del pub in una era scoppiata la rissa. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, la sua prognosi rimane riservata. Il mondo del Nuoto si è riunito intorno al ragazzo per incoraggiarlo nella guarigione e per sostenere la sua famiglia.