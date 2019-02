Ancora un dramma legato al maltempo nel Lazio dove nel tardo pomeriggio di sabato un ragazzino di 14 anni è morto tragicamente dopo essere stato schiacciato dal padre che è precipitato dal tetto del capannone dell’azienda di famiglia a causa del forte vento. Il dramma a Capena, nella città metropolitana di Roma, in via della Traversa del Grillo, nei pressi di via Tiberina. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'uomo, aiutato dal figlio, stesse cercando di riparare la tettoia del capannone della sua ditta, danneggiato proprio dal maltempo, quando ha perso l'equilibrio, probabilmente a causa di una raffica di vento, ed è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa sei metri. Purtroppo è finito proprio dove si trovava il figlio che sarebbe rimasto letteralmente schiacciato.

Per l'adolescente purtroppo a nulla sono valsi i successivi soccorsi da parte dello stesso genitore e dei sanitari. Nell'impatto avrebbe sbattuto la testa. Praticamente illeso invece il padre che ha dovuto assistere impotente la tragedia. Sul caso indagano ora i carabinieri che hanno già ascoltato il padre del minorenne per ricostruire esattamente cosa è accaduto. Purtroppo si tratta della quarta vittima nel Lazio nella giornata di sabato a causa del maltempo dopo le due persone sono morte nel Frusinate, travolte da un muro, e l'uomo rimasto schiacciato con l'auto da un albero a Guidonia.

Intanto a Roma, proprio a causa delle forti raffiche di vento, per la giornata di domenica è stata disposta la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri. "A seguito dell'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche di vento intervenute nella giornata odierna ed estese, seppure con minore intensità, per la giornata di domani, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto con Ordinanza Sindacale, per domani, 24 Febbraio, la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale. L'obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza" hanno spiegato infatti dal Campidoglio in una nota.