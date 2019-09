in foto: Le immagini della stazione Termini allagata (Fonte: Roma Pulita)

La prima vera ondata di maltempo della stagione ha provocato disagi a Roma e nel Lazio, con strade allagate e alberi caduti. Alla Stazione Termini si rimedia meglio che si può: dei secchi raccolgono una perdita che proviene dall'alto per evitare che il pavimento si bagni, mentre alcune transenne segnalano delle pozze per evitare che gli utenti possano scivolare. I cittadini hanno segnalato una scena simile lo scorso novembre, quando i secchi per la pioggia sono comparsi sulle banchine della metro di Valle Aurelia, dove i passeggeri attendono il transito dei treni. Tutt'intorno, il pavimento allagato.

Tombini intasati a Ponte Milvio

A Ponte Milvio, come in altre zone della città i tombini sono intasati da foglie, terra e rifiuti e si sono trasformati in enormi fontane dalle quali l'acqua zampilla e inonda la strada. Il consigliere comunale uscente Alessandro Onorato in un video pubblicato su Facebook ha denunciato lo stato di manutenzione delle strade della Capitale.

Maltempo a Roma: strade allagate, alberi caduti

Il maltempo si è abbattuto nella notte su Roma, scatenando un forte nubifragio. Pioggia, vento e temporali hanno colpito diversi quadranti della città, provocando non pochi disagi, come la chiusura per allagamento del sottopasso di via Guglielmo Sansoni all'altezza della ferrovia in zona Tor Sapienza, periferia est della Capitale. Ieri la Protezione civile della Regione Lazio aveva cambiato il codice dell'allerta meteo elevandolo ad arancione per violente precipitazioni sulla città di Roma.