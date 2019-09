in foto: Nubifragio a Roma nel corso della notte

Un violento nubifragio ha colpito nella notte diversi quartieri della città di Roma. Molti cittadini hanno segnalato non solo l'impressionante quantità d'acqua caduta, ma anche le fortissime raffiche di vento che hanno soffiato per tutta la notte. "Su Roma si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, mai vista così tanta acqua ma soprattutto un vento pazzesco", scrive un cittadino su Twitter. LuceverdeRoma segnala la chiusura per allagamento del sottopasso di via Guglielmo Sansoni all'altezza della ferrovia in zona Tor Sapienza, periferia est della Capitale. Il violento nubifragio si è abbattuto sulla città intorno alle 2 di notte. Atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche già nella tarda mattinata di oggi.

Ieri la Protezione civile della Regione Lazio aveva cambiato il codice dell'allerta meteo elevandolo ad arancione per violente precipitazioni sulla città di Roma. "Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dal pomeriggio di oggi, domenica 22.09.2019 e per le successive 9 – 12 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), F (Bacini Costieri Sud). Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone : B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri)", l'annuncio della protezione civile ieri.