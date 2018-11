in foto: I secchi per la pioggia sulla banchina della metro Valle Aurelia

Quando si parla di maltempo e allerta meteo i romani alzano gli occhi al cielo, preoccupati, o meglio, rassegnati, immaginando i disagi che sono soliti affrontare per spostarsi nella Capitale, tra traffico congestionato, buche nell'asfalto, alberi caduti e mezzi pubblici in ritardo. Stesso discorso, se non ancor più accentuato, per chi arriva a Roma da fuori, facendo tutti i giorni il pendolare, per studio o lavoro. E' proprio sul gruppo Facebook dedicato agli utenti dei mezzi pubblici ‘Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord – FL5 Civitavecchia Roma' che un passeggero ha pubblicato un video scatenando le reazioni ironiche degli utenti. Le immagini mostrano uno dei problemi che si presentano con il maltempo: le infiltrazioni di pioggia. L'acqua che scende dal soffitto è stata raccolta con dei secchi posti sulla banchina dove le persone attendono il transito dei convogli. Ma i contenitori si riempiono velocemente, così la pioggia, allaga la banchina.

Tanti i commenti degli utenti tra ironia e disapprovazione: "Le banchine delle metro non dovrebbero essere allagate. Il pavimento bagnato potrebbe far scivolare le persone, è molto rischioso, soprattutto in un area in cui passano i treni" scrive Catia, esasperata. Altri utenti denunciano una situazione che si ripete da tempo, anche in altre fermate della metropolitana di Roma: "Non è una novità. Anche a Termini sono anni che si assiste allo stesso fenomeno tra turisti divertiti – scrive Luigi, che continua preoccupato per le infiltrazioni – mi chiedo se dobbiamo preoccuparci per noi pendolari che passiamo sotto terra? Il cemento o altro, prima o poi non si ammorbidisce? Sono esagerato?". Flavio commenta il video stupito: "Fa acqua da tutte le parti". Un altro domanda ai compagni di discussione"E' potabile?". Alessandro ironicamente apprezza l'iniziativa originale: "Beh oggi c'erano i secchi….un passo avanti!".