Mafia Capitale non è mafia. A dirlo è la Corte di Cassazione che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso ottobre, ha riconosciuto per l'inchiesta ‘Mondo di Mezzo', due semplici associazioni a delinquere, la prima facente riferimento al sodalizio tra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi per accaparrarsi appalti e commesse pubbliche grazie alla corruzione e l'influenza sulla politica, la seconda facente capo al solo Massimo Carminati con al centro altre attività quale il prestito a usura. E se l'associazione a delinquere con a capo l'ex Nar e il ras delle cooperative non era un'associazione mafiosa, ciò non vuol dire che a Roma la mafia e i clan, autoctoni o d'importazione, non ci siano

"La Corte – si legge in una nota diramata dalla Cassazione, che anticipa i contenuti delle motivazioni – senza affatto negare che sul territorio del comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi, come questa Corte ha avuto modo di affermare, ha spiegato che i risultati probatori hanno portato a negare l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso: non sono stati infatti evidenziati né l'utilizzo del metodo mafioso, né l'esistenza del conseguente assoggettamento omertoso ed è stato escluso che l'associazione possedesse una propria e autonoma ‘fama' criminale mafiosa".

Sulla notizia è intervenuta anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che su Twitter ha scritto: "La Cassazione conferma che ‘Mondo di mezzoì si spartiva gli appalti a Roma grazie a una ‘collusione generalizzata' con la politica. Confermata anche presenza clan sul territorio. Noi abbiamo invertito la rotta, contro corruzione e mafia, sempre a fianco dei cittadini onesti".