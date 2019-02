L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni per corruzione e finanziamento illecito, nell'ambito di uno dei filoni di inchiesta del processo "Mondo di Mezzo" che ha portato alla luce l'esistenza dell'organizzazione conosciuta come Mafia Capitale. Un sodalizio criminale – riconosciuto come mafioso dalla sentenza d'appello – con al vertice Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Secondo i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma Alemanno sarebbe stato il punto di riferimento in Campidoglio dell'organizzazione. L'accusa aveva chiesto una pena a 5 anni, maggiorata di un anno nella sentenza di giudici

Mafia Capitale: "Alemanno era il riferimento di Buzzi e Carminati"

Per il pm Luca Tescaroli Alemanno era "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco. Inserito al vertice del meccanismo corruttivo ha esercitato i propri poteri e funzioni illecitamente e curato la raccolta delle correlate indebite utilità, prevalentemente tramite terzi propri fiduciari per schermare la propria persona. Gli uomini di fiducia, indagati e alcuni anche condannati in Mafia Capitale, sono stati proiezione della persona di Alemanno, che ha impiegato per la gestione del proprio potere, e si sono interfacciati con gli esponenti apicali di Mafia Capitale, suoi corruttori (Buzzi e Carminati)".