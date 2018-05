Giampiero Petrone è morto all'alba di domenica 27 maggio, in un incidente stradale in località l'Acciarella al confine tra i comuni di Latina e di Nettuno. Viaggiava a bordo di una Bmw Serie 1 assieme ad un gruppo di amici, tre ragazzi e due ragazze tra i 21 e i 27 anni tutti di Anzio, con cui aveva trascorso la nottata assieme in un locale di Foceverde. Giampiero viveva da diverso tempo a Verona ed era tornato a casa per alcuni giorni di vacanza, per trascorrere del tempo in compagnia degli amici e dei familiari.

Per cause ancora da accertare il conducente della vettura ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada. La macchina su cui viaggiava la comitiva di amici si è così ribaltata più volte su stessa fino a finire la sua corsa schiantandosi contro un albero. All'arrivo dei soccorsi sanitari per Giampiero non c'era più nulla da fare: i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il 27enne quando era già senza vita, morto sul colpo nel violentissimo impatto.

Ricoverati gli altri ragazzi a bordo della Bmw: tutti gravissimi

Gli altri quattro ragazzi sono stati invece trasferiti in ospedale tutti in condizioni gravissime. All'ospedale San Camillo di Roma sono ricoverati tutt'ora nel reparto Rianimazione un ragazzo e una ragazza, mentre al Santa Maria Goretti di Latina gli altri due giovani coinvolti sono ricoverati anche loro in prognosi riservata.