Forse un colpo di sonno, forse una disattenzione dopo una nottata fuori con gli amici o l'alta velocità. Sono ancora da chiarire le cause del grave incidente avvenuto all'alba di oggi, domenica 27 maggio, in località l'Acciarella al confine tra i comuni di Latina e di Nettuno. Qui quando erano circa le 6.00 del mattino una Bmw Serie 1 è finita fuori strada ribaltandosi e finendo per schiantarsi contro un albero.

Nel terribile incidente ha perso la vita Giampiero Petrone, 27 anni, di Anzio. Con lui viaggiavano due ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, tutti rimasti gravemente feriti. Stavano tornando a casa dopo un sabato sera passato insieme fino al mattino. Dei feriti il conducente e una delle ragazze sono state trasportati al San Camillo di Roma, dove si trovano ricoverati in prognosi riservata, gli altri due sono stati invece portati in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina.

Per recuperare i feriti dalle lamiere contorte dell'auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche un'eliambulanza del 118, mentre la Polizia Stradale di Latina e Aprilia ha eseguito i rilievi del caso per stabilire cosa sia accaduto.