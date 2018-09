Le famiglie rom sgomberate occupano il Camping River da cui erano state cacciate

Più di cento persone sgomberate lo scorso luglio dal campo rom ‘Camping River’ in via della Tenuta Piccirilli hanno nuovamente occupato l’area. Le famiglie, che non hanno accettato le sistemazioni alternative proposte da Roma Capitale, hanno passato l’ultimo mese mezzo dormendo in mezzo alla strada.