Da oggi, lunedì 12 febbraio, imposto il limite di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso su su importanti strade della capitale, per permettere alcuni lavori stradali, in particolare la manutenzione straordinaria dei guard rail, necessaria a garantire gli standard di sicurezza. Inevitabili i disagi per gli automobilisti che dovranno rispettare le prescrizioni sulla Tangenziale Est, nel tratto che va dalla circonvallazione Salaria a via del Foro Italico, su Corso d'Italia, viale del Muro Torto, viale Maresciallo Pilsudski e corso Francia.

La manutenzione straordinaria dei guard raiò è stata messa in campo per evitare che incidenti, già di per se gravi, diventino ancora più pericoloso se non quando mortali, a causa delle barriere di protezione ormai diventate un pericolo più che un elemento di sicurezza. I nuovi limiti saranno operativi almeno fino al prossimo 31 marzo. Gli automobilisti saranno informati grazie all'apposita segnalatica stradale, che sarà apposta dalla ditta incaricata dei lavori.

La disposizione dei lavori straordinari è arrivata dopo l'incidente in cui ha perso la vita Gianluca De Santis, il poliziotto deceduto sulla Tangenziale lo scorso 13 gennaio, proprio dopo l'impatto con il guard rail, che è stato sottoposto a sequestro.