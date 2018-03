in foto: I funerali di Fabrizio Frizzi a Roma

Dopo l'affollato e commosso funerale in piazza del Popolo a Roma, il feretro di Fabrizio Frizzi è stato tumulato a Bassano Romano, 5mila anime della provincia di Viterbo. Le spoglie mortali del conduttore televisivo riposeranno accanto a quelle dei genitori Laura e Fulvio. Prima della sepoltura nella cappella gentilizia, una funzione religiosa con gli amici più stretti e la famiglia, la moglie Carlotta Mantovan e il fratello Fabio Frizzi. “Ciao Fabrizio. La comunità di Bassano Romano ti abbraccia” è il manifesto che il Comune ha fatto collocare nel centro città per testimoniare la propria vicinanza al protagonista di tanti programmi televisivi di successo, prematuramente scomparso per una malattia a 60 anni.

Numerosi – come accade in queste situazioni, in piccoli centri, i manifesti: "I confratelli e il consiglio di amministrazione della Pia Unione Madonna della Pietà esprimono alla famiglia Frizzi i sentimenti del più vivo cordoglio per la dolorosa scomparsa del caro Fabrizio"; poi c'è quello della "Nuova confraternita sant'Antonio Abate". Come testimonia la puntuale cronaca del sito Tusciaweb , il parroco di Bassano, don Giuliano, ha ricordato la figura del personaggio e dell'uomo legato al territorio: " Fabrizio non era solo coinvolgente – racconta – ma si lasciva anche coinvolgere. Di lui ho un ricordo bellissimo, che nessuno avrà mai, quando andava a rallegrare le serate degli anziani della casa di riposo di questo paese".