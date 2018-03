in foto: I funerali di Fabrizio Frizzi. A sinistra la moglie, Carlotta Mantovan

Per i funerali di Fabrizio Frizzi nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma messo in campo un complesso dispositivo di gestione dell'afflusso di gente. Le esequie del presentatore televisivo Rai – che sono seguite in diretta televisiva dalla Rai – sono assimilate ai grandi eventi che nella Capitale non mancano. Alle 11, a un'ora dall'inizio dei funerali di Frizzi, morto la notte tra il 25 e il 26 marzo all'ospedale Sant'Andrea, una folla di oltre 200 persone si è assiepata dietro le transenne che impediscono l'accesso alla chiesa vuota, con all'interno un rigido servizio d'ordine che non consente a nessuno l'accesso. Tutta la zona – da via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta – è presidiata dalle forze di Polizia e dall'Esercito. Alla destra del luogo di culto è stato installato un grande maxischermo.

Gli unici che per pochi minuti possono entrare sono i tanti fattorini che depositano di continuo corone e mazzi di fiori. Tra le tante corone quelle de "gli amici di Sky", "gli amici dei Fatti Vostri" e dei "condomini di via Cortina d'Ampezzo". In piazza del Popolo, proprio accanto all'ingresso della chiesa, è stato allestito un maxischermo mobile. Non è ancora chiaro, infatti, se il "Popolo del Sorriso", ovvero la gente comune, entrerà ad assistere alle esequie. A quanto si apprende la funzione dovrebbe essere riservata solo a parenti ed amici. In via del Corso l'accesso è rigorosamente pedonale, sono state collocate transenne e due mezzi dell'Esercito in mezzo alla strada. Tra la folla emerge anche lo stendardo del liceo Calasanzio, l'istituto frequentato dal presentatore. Vigilano sul corretto svolgimento dell'evento Polizia Locale e forze dell'ordine, come il protocollo vuole. Già ieri in viale Mazzini, nella storica sede Rai che ospitava la camera ardente, la Polizia di Roma Capitale ha gestito l'afflusso dell'accesso, transennato. Molti personaggi noti, dal sindaco Virginia Raggi al ministro uscente Marianna Madia si sono messi in fila come tutti per attendere il loro turno e rendere omaggio al personaggio televisivo.