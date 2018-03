in foto: Virginia Raggi alla camera ardente di Fabrizio Frizzi – Foto Simona Berterame/Fanpage.it

"Fabrizio Frizzi di fatto era uno di noi, uno che entrava nelle case con il sorriso e diventava quasi di famiglia. Oggi è un grosso dolore per tutti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi all'uscita della camera ardente. Anche lei ha voluto omaggiare il condutture Rai scomparso ieri. Nel primo pomeriggio di oggi la sindaca si è messa in fila insieme ai cittadini per entrare alla camera ardente allestita nella sede Rai di Viale Mazzini. Raggi ha scelto di non utilizzare l’ingresso laterale riservato ai parenti e agli amici più stretti del conduttore.

Da Baudo a Gentiloni: tantissimi volti noti in fila per salutare Frizzi

Tantissimi i volti noti dello spettacolo e della politica che hanno voluto salutare il presentatore per l'ultima volta: la conduttrice Paola Perego, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, la ministra Marianna Madia, il presentatore Tiberio Timperi, l'attore Beppe Fiorello, il comico Max Giusti, l'attore Giulio Scarpati, e ancora Bruno Vespa, Amadeus, Massimo Giletti, Luca Giurato, Enrico Brignano, Luca Cordero di Montezemolo, Walter Veltroni, Enrico Mentana, Gigi Marzullo, Pippo Baudo.

I funerali di Fabrizio Frizzi si terranno mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Il conduttore è morto nella notte tra domenica e lunedì all’età di 60 anni in seguito a un’emorragia cerebrale.