Fabrizio Frizzi sarà sepolto a Bassano Romano, nella cappella di famiglia dove già riposano la mamma e il papà. Nel paese viterbese tra i laghi di Bracciano e Vico i coniugi Frizzi avevano deciso di trascorrere gli ultimi anni della loro vita. Il comune lo ricorda così su Facebook: "CIAO FABRIZIO. Se ne è andato nella notte…Di lui resteranno i ricordi, le sue visite a Bassano Romano, gli spettacoli che ha presentato nel nostro paese, la sua passione per il lavoro, le sue amicizie, il suo fare genuino, il ricordo degli Oceano Rex e del suo ultimo concerto quest'estate in Piazza con gli amici di sempre… Ciao Fabrizio".

Anche il sindaco del piccolo comune viterbese, Emanuele Maggi, ha voluto ricordare il celebre conduttore scomparso: "Questo è stato l'ultimo messaggio scambiato con Fabrizio. Un mese fa. Bassano abbraccia e piange uno dei suoi figli. Lo ricordo per la grande umiltà, l'educazione, il garbo, la simpatia. Una persona gentile, che sapeva farsi voler bene. Cresciuto nel nostro paese, non ha mai dimenticato le amicizie di gioventù, è rimasto legato alle nostre tradizioni, alla gente, ai luoghi. Sempre sorridente, pronto a scambiare saluti e abbracci con le persone che gli mostravano affetto ogni qualvolta veniva a trovarci. Poco più di un anno fa, durante una chiacchierata, nel mio ufficio, eravamo finiti a parlare di progetti suoi professionali e di un'iniziativa di raccolta fondi che la comunità di Bassano Romano stava facendo per dotare le nostre scuole elementari di nuove lavagne multimediali. In maniera assolutamente spontanea, intervendendo disse: "Una la vorrei donare io". E così fu. Una grande persona, che nonostante il successo e la popolarità, ha sempre mantenuto ciò che di più bello possa esserci nelle persone: il senso di umanità". Oggi una delegazione del Comune di Bassano era presente ai funerali di Frizzi, che si sono tenuti a piazza del Popolo a Roma nella chiesa degli Artisti. Ieri nel paese si è svolta una fiaccolata in ricordo del presentatore.