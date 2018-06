"Ti vogliamo ricordare così. Con questo sorriso stampato su quel volto da angelo biondo. In questi momenti non ci sono parole. C’è solo sconforto, sgomento ed inconsolabile dolore. Non riusciamo a farcene una ragione e mai ce la faremo. Il pensiero in questo momento va ai tuoi genitori, ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai tuoi compagni della Juniores, a chi ti voleva bene, avendo imparato a farlo grazie alla tua simpatia. Ci sono cose che non si possono accettare né capire e questa è una di quelle. Simò, fai buon viaggio e che ti sia lieve la terra". Così la Ss Lazio Calcio a 5 dà il suo ultimo saluto a Simone Martyniak, il ragazzo di 18 anni deceduto alle 4.30 di domenica 3 giugno a piazza Righi, alla fine di Ponte Marconi. Il ragazzo frequentava l'istituto professionale di via dei Papareschi ed era nato il 28 agosto del 1999.

Il giovanissimo calciatore viaggiava in sella al suo scooter su cui viaggiava con altri due amici, rimasti gravemente feriti nell'impatto e ricoverati uno all'ospedale San Camillo e l'altro al Sant'Eugenio. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha visto i tre giovanissimi scontrarsi con un'Audi 80. Quel che è certo che o il conducente dell'auto o il ragazzo alla guida dello scooter sono passati con il rosso.