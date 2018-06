Incidente stradale mortale, alle prime luci di questa mattina, a Roma: intorno alle 5, stando a quanto si apprende, sul ponte Marconi, all'incrocio con il lungotevere degli Inventori, uno scooter con a bordo tre ragazzi, un Honda Sh, si sarebbe scontrato con un'automobile, un'Audi. Le conseguenze dell'incidente sono subito apparse molto gravi: sul posto sono arrivate subito numerose ambulanze del 118. Per un ragazzo di 19 anni, purtroppo però, i soccorsi si sono rivelati vani: il giovane è deceduto sul colpo. Gravi, invece, le condizioni degli altri due ragazzi che, da quanto si apprende, viaggiavano con lui sullo scooter, che sono stati ricoverati agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo.

Sul luogo del tragico incidente sono arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato e quelli del Gruppo Marconi della Polizia Municipale di Roma, che hanno svolto i rilievi scientifici per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Per consentire le indagini e la rimozione dei veicoli incidentati, il ponte Marconi è stato chiuso al traffico, mentre gli autobus delle linee 128, 170, 766, 791 e 792 sono stati deviati: la circolazione è ripresa in maniera regolare soltanto questa mattina.