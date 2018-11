Quali sono gli istituti superiori più severi e selettivi di Roma? La risposta arriva dalla ricerca Eduscopio 2018 della Fondazione Agnelli, che prende in considerazione il numero di alunni iscritti al primo anno che riesce a diplomarsi in cinque anni, senza mai cambiare scuola, ritirarsi a essere bocciato. Una classifica difficile da interpretare in senso univoco: più bocciature e abbandoni vuol dire una maggiore selettività? In alcuni casi, dove l'indicatore coincide con la classifica migliori scuole della città sembrerebbe di sì; in altri, come nel caso degli istituti tecnici in particolare dove i livelli di abbandono scolastico e la mobilità sono tradizionalmente più alti, appare di più difficile lettura. È la stessa Fondazione Agnelli a segnalare l'ambiguità dell'indicatore, segnalando che i livelli di successo nel mondo del lavoro e nella prosecuzione del percorso formativo superiore, viene spesso favorito dalla frequentazione di istituti descritti come "inclusivi".

Allo scientifico De Sanctis di via Cassia sembra quasi una missione impossibile: solo uno su tre riesce di diplomarsi nel liceo di Roma Nord senza ripetere l'anno o cambiare istituto. Un vero e proprio record tra i licei sia classici che scientifici. Al liceo Virgilio di via Giulia – il primo classificato per il licei classici – invece solo un ragazzo su due termina il ciclo di studi regolarmente. Per quanto riguarda gli scientifici seguono il De Sanctis in una forbice molto stretta il Federico Enriques (51%), quasi a pari merito con il Gullace (51,2), seguono il Righi (52,7%), premiato come miglior liceo scientifico di Roma, e il Cavour (53%). Per i classici, dopo il Virgilio troviamo il Tacito (51,2%), il Mameli (52,2%), il Mamiani (53,3%) e il Tasso (58,8%), quest'ultimo sul podio come miglio liceo. Per quanto riguarda gli istituti tecnico economici, in testa alla classifica c'è il Ruiz (33,3%), seguito dal Darwin (36,9%), il Botticelli (42,1%), il Leonardo Da Vinci (42,1%) e il Federico Caffè (43,1%).