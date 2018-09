Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri – domenica 16 settembre – all'altezza del civico 596 di via della Bufalotta in zona Casal Boccone, alla periferia Nord Est della città. Da quanto si apprende il 12enne viaggiava in sella alla sua bici quando si è scontrato violentemente con una Renault Clio. Soccorso il giovanissimo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove rimane ricoverato in prognosi riservata. Oltre al personale sanitario del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del III gruppo Nomentano per stabilire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Incidente su via Nomentana: grave coppia di 20enni

Nello stesso quadrante della città si è verificato la scorsa notte un altro grave incidente. Protagonisti questa volta uno scooter e una vettura, che si sono scontrati all'incrocio tra via del Casale di San Basilio e via Nomentana. Ad avere la peggio una coppia di fidanzati, 21 anni lui e 22 lei, che sono viaggiavano a bordo del ciclomotore. Soccorsi sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.