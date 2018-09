Una coppia di giovani è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa notte. Erano circa le 2.30 del mattino quando lo scooter Piaggio su cui viaggiavano i due ragazzi, 21 anni lui e 22 lei, si è scontrato frontalmente con una Opel Corsa con al volante un ragazzo di 19 anni, all'incrocio tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio, alla periferia Nord-Est di Roma.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari che hanno trasportato in ambulanza in codice rosso i due passeggeri dello scooter. Il 21enne è stato trasportato al Pertini, mentre la 22enne si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Sant'Andrea. I rilievi sono stati affidati agli agenti di Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino, che sono a lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Via della Bufalotta: gravissimo 12enne investito in bicicletta

A pochi chilometri dal luogo del sinistro, nel pomeriggio di ieri, un ragazzino di 12 anni è stato investito su via della Bufalotta all'altezza del civico 596. Soccorso, le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato e ricoverato all'ospedale Gemelli.