Un grave incidente si è verificato alle 8.30 della mattina di oggi – lunedì 12 febbraio – in largo di Torre Argentina in pieno centro a Roma. Da quanto si apprende l'uomo attraversava la strada quando è stato travolto da una moto. Soccorso dal un'ambulanza del 118 le sue condizioni sarebbero gravi, ed è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto la Polizia Locale del I Gruppo Centro che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire cosa sia accaduto.

Incidente su via Nomentana: un ferito in codice rosso.

Un grave incidente è avvenuto sempre questa mattina su via Nomentana. Qui – tra via Val Chisone e via Val d'Aosta all'altezza del quartiere Espero in direzione del centro – si è verificato un tamponamento a catena. Un uomo è rimasto gravemente ferito, venendo ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Chiuso nel tratto interessato la corsia centrale per rendere possibile l'intervento dei vigili del fuoco.

Traffico sul Raccordo per un incidente altezza Laurentina.

Un incidente si è verificato anche sul Grande Raccordo Anulare all'altezza di via Laurentina, con gravi conseguenze alla circolazione con code tra la del Mare e via Cassia bis. Rallentamenti e disagi anche su via Pontina e via Cristoforo Colombo.