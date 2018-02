Traffico intenso a Roma sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove lunghe code si sono registrate nella mattinata di oggi – lunedì 12 febbraio – a causa di un incidente avvenuto su via Laurentina. Code in carreggiata esterna si sono registrate tra la Cassia Bis e la via del Mare. A renderlo noto è l'Astral, che nel bollettino mattutino spiega anche come lunghe code e disagi si siano registrati sul tratto urbano dell'A24, dove si sono registrati fino a 4 chilometri di coda.

Traffico in tilt sul tratto urbano dell'A24.

"Molto congestionato il tratto urbano della A24, 4 km di traffico incolonnato dal raccordo alla tangenziale est, verso il centro; mentre nel senso di marcia opposto si rallenta da Tor Cervara al Raccordo – si legge in una nota – Le consolari sono generalmente trafficate verso Roma: code sulla Nomentana da Tor Lupara a Colleverde con ripercussioni sulla Nomentana bis da Colleverde a via Marco Simone".

Disagi su Pontina, Colombo e via Cassa.

Altri disagi segnalati da Astral: "Si sta in fila anche sulla Cassia dalla Giustiniana a Tomba di Nerone e infine sull'Appia, da Santa Maria delle Mole a Capannelle – aggiunge Astral – Sulla Pontina si procede a rilento in più tratti da Pomezia nord a viale Europa, in direzione dell'Eur. Disagi verso l'Eur anche sulla Roma-Fiumicino dove il traffico è incolonnato dal Raccordo a via Newton. Stessa situazione sulla Cristoforo Colombo dove, per lavori, c'é un restringimento di carreggiata che causa un ingorgo da Vitinia fino all'innesto con la Pontina sommando questo traffico anche a quello causato da un incidente".