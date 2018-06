Un grave incidente si è verificato nella mattina di oggi – mercoledì 20 giugno – su via di Donna Olimpia, quartiere Gianicolense nel quadrante Ovest di Roma. Qui erano circa le 9.30 quando un uomo di sessant'anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada. Soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è entrato in codice rosso. Il 6oenne è al momento ricoverato in prognosi riservata. Alla guida del mezzo si trovava un ragazzo di 28 anni, che è stato ascoltato dagli agenti della Polizia Locale del XII Gruppo che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze, al fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità da parte del conducente nell'investimento.

Albano: motociclista in gravi condizioni

Sempre questa mattina un incidente si è verificato nel territorio di Albano Laziale dove, su via Ardeatina, si sono scontrati una moto e un'autovettura. Ad avere la peggio il centauro che soccorso è stato elitrasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione.