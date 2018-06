Grave incidente stradale ieri pomeriggio a Cecchina, frazione del Comune di Albano Laziale, nel territorio dei Castelli romani. Una moto si è scontrata contro un'auto in via Ardeatina all'altezza del chilometro 26.500. L'uomo alla guida del veicolo a due ruote è rimasto ferito gravemente dopo il violento impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. I sanitari del 118, una volta riconosciuta la gravità delle ferite riportate sul corpo del motociclista, hanno chiamato l'elisoccorso. La vittima, con diversi traumi è stata trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, e si trova in prognosi riservata. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per le indagini del caso.

Incidente stradale: grave un centauro romano

Secondo quanto appreso, l'incidente sarebbe avvenuto dopo una curva. Un centauro romano di 33 anni, diretto ad Anzio, si è scontrato con la sua moto, una Yamaha R6 contro una Ford Kuga, che proveniva dal senso di marcia opposto. Poi, lo schianto: il motociclista è sbalzato dalla sella ed è caduto violentemente sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. L'autista, un 55enne di Nettuno si è subito fermato, ha parcheggiato il suo veicolo ed è sceso a prestargli i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza. La strada è rimasta chiusa al transito diverse ore tra via Ardeatina e via Montagnano, al confine tra i comuni di Albano e Ardea.