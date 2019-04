in foto: Il Gran Premio di Formula E dello scorso anno a Roma

I cittadini di Roma e i pendolari sono letteralmente infuriati. Code infinite, ritardi anche di ore, automobili ferme in un traffico praticamente paralizzato, strade chiuse, drammatici incidenti: un vero e proprio incubo per chi oggi ha preso la macchina nel quadrante sud ovest di Roma. Il traffico è completamente fermo dalle prime ore di questa mattina, soprattutto in direzione Roma su via Cristoforo Colombo, via della Magliana e in alcuni tratti del Grande Raccordo Anulare della Capitale. Ad aggravare la situazione, la chiusura di diverse strade per il Gran Premio di Formula E che si correrà all'Eur il prossimo fine settimana e almeno due incidenti: nel traffico della Colombo un bambino di 11 anni si è sentito male ed è morto per un malore improvviso, mentre sul viadotto della Magliana, nella notte, un'automobile è caduta su un campo sportivo sottostante.

Su Facebook in tanti stanno protestando per una situazione davvero complicata: "Questa città è morta. Defunta. Siamo in mano a una manica di incapaci che giocano con le nostre esistenze e non sono in grado di gestire neanche l’organizzazione del pranzo di Natale a casa loro. Che disastro", scrive Francesca sul gruppo Facebook ‘C'è vita sulla Colombo'. "A Virgì non ce casco più", scrivono altri riferendosi alla sindaca Virginia Raggi. "Organizzare un evento del genere senza prevedere un piano alternativo per la circolazione. 2 ore per arrivare da Palocco all'Eur", lamenta qualcuno. E altri sono più espliciti: "Maledetta Formula E e maledetta Virginia Raggi". Il gruppo, per volontà degli amministratori, è stata in seguito dichiarata chiusa, per oggi, in segno di rispetto nei confronti della famiglia del piccolo che è morto sulla Cristoforo Colombo.

Ad attaccare Virginia Raggi è anche il Partito democratico della Capitale

"La Formula E, simbolo di ecosostenibilità ha generato questa mattina ingorghi insormontabili e lunghe code sul GRA e su tutto il quadrante sud-ovest della città. È stato generato un inquinamento di molto superiore al normale. Una contraddizione che dovrebbe far riflettere chi si cimenta nell'organizzazione di un grande evento è si mostra poi incapace di gestirlo. Un grande evento affrontato nel modo peggiore e soprattutto a discapito dei cittadini costretti oggi a lunghe attese per districarsi in un traffico infernale", attaccano in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e la consigliera Ilaria Piccolo. "Peraltro giova sottolineare che la situazione delle stazioni Metro del centro storico, bloccate ormai da settimane, ha caricato ulteriormente la mobilità cittadina che costringe quotidianamente molti i romani a prendere l'auto per recarsi al lavoro. La viabilità di un intero quadrante della città è stato paralizzato per l'incapacità di approntare una viabilità alternativa. La giunta Raggi, anche in questa occasione è riuscita a mostrarsi come una compagine di dilettanti allo sbaraglio causando disagi e danni anche economici ai cittadini diretti nei luoghi di lavoro".