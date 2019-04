in foto: Via Colombo chiusa– foto di repertorio

Un bambino di 11 anni è morto oggi su via Cristoforo Colombo, all'altezza di Casal Palocco. Il piccolo era all'interno di un'automobile ferma in coda a causa del traffico paralizzato di stamattina (dovuto a incidenti e chiusure stradali per il Gran Premio di Formula E), si è sentito male ed è morto. Stando a quanto riporta il quotidiano locale ilFaro, il fatto è avvenuto all'altezza di via Wolf Ferrari. Un uomo alla guida di un'auto ha accostato perché il piccolo si era sentito male. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Gipt della Polizia Locale e le ambulanze. niente da fare per il piccolo. La carreggiata laterale della via Cristoforo Colombo, informa Luceverde Roma, è stata chiusa al traffico in direzione del centro città. "Non prendete la Colombo e la laterale stanno in mezzo alla strada praticando il massaggio cardiaco .. una preghiera .. è tutto bloccato", scriveva su un gruppo Facebook una utente.